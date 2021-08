Funivie, Paita e Rixi: “Finalmente nominato il commissario straordinario”

“Le funivie di Savona hanno il loro commissario straordinario. Un passaggio fondamentale per la città che mette le basi per velocizzare la ricostruzione dell'infrastruttura”. Lo afferma il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti.

“Ora serve un piano industriale che permetta di esprimere all’impianto tutto il suo potenziale green. Le funivie devono trasportare, oltre al carbone, tutte le altre rinfuse, per permettere di ridurre significativamente il traffico di mezzi pesanti”, conclude Rixi.

Soddisfatta anche Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti alla Camera: “Con la decisione del Mims di nominare il provveditore interregionale per le opere della Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, le funivie di Savona hanno finalmente un commissario straordinario. Si tratta di una decisione fondamentale per Savona, perché si pongono le condizioni per velocizzare la ricostruzione dell'infrastruttura".