Savona 2021, Rixi (Lega) sul manifesto ‘Facciamo Pulizia’: “5 anni per sanare il bilancio, ora bisogna pulire la città e rivitalizzarla” (FOTO e VIDEO)

Il manifesto che campeggia in diverse vie della città negli ultimi giorni ha fatto particolarmente discutere

“Savona deve tornare a splendere come tutte le belle e grandi città della nostra regione, per far splendere qualcosa bisogna pulirla e rivitalizzarla, 5 anni di amministrazione sono serviti per sanare il bilancio”. Queste le parole del segretario regionale della Lega e deputato Edoardo Rixi che a margine dell’incontro del candidato sindaco Angelo Schirru in Piazza del Popolo al mercato dei produttori agricoli, è intervenuto sul manifesto leghista presente in diverse vie della città con al centro lo slogan “Facciamo pulizia” che ha fatto particolarmente discutere negli ultimi giorni. Dal concetto di epurazione politica, passando per la sporcizia della città o la presenza degli extracomunitari. Queste le interpretazioni che molti hanno ipotizzato ma Rixi ha voluto smentire qualsiasi altro preconcetto. “Adesso ci sono delle risorse che vanno soprattutto investite da subito nel rilancio delle manutenzioni, pulizia della città e cercare di fare in modo che nei prossimi 5 anni il turismo possa tornare a crescere così come il commercio e le attività - continua Rixi - Vogliamo una Savona che sia attrattiva per i giovani che possano stare qua e non siamo più costretti a emigrare come purtroppo è successo negli ultimi 10 anni. "Il degrado della città è una cosa che per quanto la situazione sia anche migliorata su cui dobbiamo spingere, della pulizia della città tutti i cittadini ne parlano e dobbiamo essere attivi come priorità, dobbiamo rendere Savona più attrattiva non solo per i savonesi ma anche per chi arriva da fuori che possano venire a stare qua. Questo mi ha anche spinto ad accettare l'incarico che mi è stato dato" dice il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru.



Luciano Parodi

