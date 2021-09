Coronavirus, nel savonese pressoché stabili gli ospedalizzati. Sono 11 i nuovi casi

Numeri in lieve aumento, quest’oggi sia nella nostra provincia che in Liguria, in chiave Covid. Sono infatti 137 i nuovi positivi a fronte di 4.029 tamponi molecolari e 4.334 antigenici rapidi, ovvero uno ogni 29,41 pari al 3,4%.

Nella nostra provincia sono stati 11 i nuovi positivi mentre 39 sono quelli dell'imperiese, 48 a Genova e 32 a Spezia. Purtroppo dobbiamo oggi registrare un morto, un 80enne all'ospedale di Sanremo

Casi per provincia di residenza

Imperia 475 (+2)

Savona 342 (-12)

Genova 1.423 (-42)

La Spezia 539 (+11)

Residenti fuori regione o estero 74 (-4)

Altro o in fase di verifica 264 (+5)

Totale 3.117 (-41)