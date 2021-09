Savona , 21 profughi afghani ospitati in 2 centri di accoglienza straordinaria

Nella serata di ieri è arrivato in provincia di Savona un gruppo di cittadini afghani provenienti dalla base logistica dell’Esercito di Sanremo, facenti parte del contingente trasferito in Italia con il ponte umanitario realizzato a beneficio di coloro che hanno collaborato con le Forze Armate, con l’Ambasciata italiana e con l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo in Afghanistan, nonché dei loro familiari.

Si tratta complessivamente di 21 persone, suddivise in due nuclei familiari di 10 (3 adulti e 7 minori) e 11 persone (7 adulti e 4 minori) ospitate in due centri di accoglienza straordinaria.