Celle, via ad un progetto per la riqualificazione dei sentieri e la creazione di un percorso che collega le chiese frazionali

Riqualificazione dei sentieri comunali e la creazione di un percorso turistico che collega le chiese frazionali. Questa l'iniziativa del comune di Celle Ligure che, grazie alla collaborazione e l'aiuto con il Gruppo Alpini cellese, sta lavorando per valorizzare la rete sentieristica cellese.

Per questo il servizio lavori pubblici ha redatto uno studio di fattibilità tecnico economica per una spesa complessiva di 92mila euro.

Il percorso prevede la partenza dalla chiesa di Nostra Signora dell'Assunta ai Piani passando poi per la cappella di San Giovanni Battista alla Costa, la chiesa di San Lorenzo ai Ferrari, la Cappella di San Pietro ai Brasi, San Giorgio a Sanda, Santi Giacomo e Filippo a Cassisi e infine la Cappella di Sant'Isidoro e Nostra Signora della Guardia a Pecorile con una tappa alla casa natale di Francesco Della Rovere Papa Sisto IV. Concludendo il percorso scendendo sull'Aurelia e arrivando fino alla passeggiata a mare oppure proseguendo alla pineta dei Bottini.

"Un progetto che ci porterebbe a valorizzare così i nostri sentieri, abbiamo la campagna a 100 metri dal mare e può essere sfruttata con questa iniziativa - spiega il vicesindaco Giovanni Siri - Abbiamo la fortuna che con un sentiero, un anello di 15 km, riusciamo a collegare tutte le chiese. Voglio ringraziare gli alpini che ci hanno aiutato molto per la pulizia e per conoscere bene le strade, sono stati molti disponibili. Ci è sembrata una bella idea che non esiste in provincia di Savona, daremo infatti un'alternativa per l'offerta al turista. Il nostro obiettivo sarà di raggiungere l'Alta Via e sarebbe fantastico tramite Stella".

L'iniziativa potrebbe essere realizzata entro il 2022, con l'amministrazione che realizzerà una cartina digitale e la cartellonistica sui sentieri.