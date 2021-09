Asfaltature e rifacimento viabilità da Piampaludo a Varazze, assessore Giampedrone: "Intervento fondamentale per l'attività del Parco del Beigua"

"Una messa in sicurezza e una strutturazione di strade che ne hanno molto bisogno, emergenziali e che hanno un senso dal punto di vista paesaggistico, una serie di valutazioni che stiamo facendo con il Parco del Beigua e tutti gli enti interessati per trovare la formula migliore per potere arrivare già nelle prossime settimane ad una fonte di finanziamento e iniziare questo intervento significativo".

L'assessore regionale alla protezione civile e alla viabilità Giacomo Giampedrone quest'oggi è stato in visita a Varazze al Palazzo Beato Jacopo e ha presentato il progetto di asfaltatura e rifacimento della viabilità del Geo Parco del Beigua. Tramite il Fondo Strategico Regionale verranno effettuati interventi, per circa 2 milioni di euro, sulla viabilità che unisce Piampaludo a Varazze.

"Si tratta di quelle attenzione alle zone interne che tanto sono attenzionate dalla protezione civile e ci fanno patire durante le allerte meteo e gli eventi calamitosi ma che in realtà servono anche a tenere mantenuto un tessuto sociale ed economico delle nostre province ma anche per dare incentivi dal punto di vista turistico che credo sia per un parco uno degli elementi fondamentali dell'attività promozionale insita all'interno dello stesso" ha concluso Giampedrone.

"Un'arteria indispensabile per la fruizione dell'area naturale da parte di cittadini e turisti, inserita nel novero delle strade di interesse regionale" ha proseguito il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

Presenti all'incontro oltre a Bozzano anche il candidato sindaco Luigi Pierfederici con il sindaco di Sassello Buschiazzo, anche presidente del Parco del Beigua.