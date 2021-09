Finale fa ancora i conti coi danni del maltempo: in località Manie necessari lavori alla rete elettrica

Risolta la criticità legata alla frana di Capo Noli, con l'Aurelia riaperta e il più utilizzato tra gli assi viari di collegamento col levante, Finale continua a fare i conti col maltempo.

Oltre al molo di Finalpia la cui pavimentazione è stata danneggiata in diversi punti dall'impatto al suolo di un fulmine, anche le linee telefoniche e internet del rione sono state messe ko per diverse ore, e disagi sulla linea elettrica si sono verificati alle Manie.

In quest'ultimo caso ad avere la peggio alcune infrastrutture di rete che necessiteranno di alcune lavorazioni nella giornata di domani (mercoledì 29 settembre, ndr): dalla mattina e fino al pomeriggio diverse aree dell'altopiano, compresa la frazione di Isasco, rimarranno così senza corrente.

In giornata invece è stato riparato il molo, mentre il Comune coi propri tecnici sta via via correndo ai ripari sui guasti di sua competenza.