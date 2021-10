Finale, i corsi d'acqua preoccupano: "chiusi" il Borgo e Pia, sgomberati i parcheggi vicino ai torrenti

I corsi d'acqua cominciano ad ingrossarsi e così, in via cautelativa, a Finale dalle 12.30 "chiudono" i rioni di Borgo e Pia.

Con un'ordinanza, che va ad aggiungersi a quella già emessa nella giornata di ieri (domenica 3 settembre, ndr) con la quale venivano sospese le lezioni scolastiche, chiusi gli impianti sportivi e le aree comunali (cimiteri compresi) vietando le manifestazioni e le attività commerciali in aree pubbliche, il sindaco Ugo Frascherelli imporrà lo stop anche a negozi, bar, ristoranti e ogni pubblico esercizio.

Inoltre, per la prossimità coi torrenti Aquila e Sciusa, verrà imposto lo sgombero delle autovetture da via Dante, via Aquila, via Lungo Sciusa e Via Calvisio.

Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso i canali social a disposizione scusandosi per il disagio ma avendo al contempo considerato "la situazione meteo in corso e soprattutto le previsioni", che nel pomeriggio prevedono un netto peggioramento.

"Invito caldamente la popolazione a restare in casa e soprattutto non scendere in strada, particolarmente in prossimità dei fiumi fino a cessato allarme. Anche il mare desta preoccupazione, evitate passeggiate e moli" conclude il sindaco.