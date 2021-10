Il Letimbro minaccia Savona, ponti chiusi, difficoltà dei sanitari a raggiungere eventuali casi urgenti, vigili del fuoco mobilitati

A Savona, in via di peggioramento, livello di guardia per il fiume Letimbro. La polizia locale ha già provveduto a chiudere il ponte esuli Giuliano-Dalmati e sta procedendo con la chiusura di tutti quelli che attraversano il corso d’acqua della città della torretta. Forti difficoltà di circolazione, con autobus che non possono andare verso via Don Mizzoni e auto che, da questa via devono girare a sinistra o destra in corso Ricci.

Forte preoccupazione da parte dei sanitari, vista la situazione in relazione alle esondazioni e allagamenti nel savonese.

Difficoltà a raggiungere eventuali casi a Santuario, Pontinvrea e Savona stessa. Fortunatamente al momento non sono stati segnalati casi di particolare gravità.

Vigili del fuoco sui vari fronti per cercare di gestire la situazione al meglio.