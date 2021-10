Maltempo, la Bormida di Spigno ha superato il primo livello di guardia a Ferrania

Proseguono le precipitazioni a cavallo tra la Val Bormida e la Valle Stura. Nelle ultime 6 ore a Montenotte Inferiore sono caduti 448.8 millimetri di pioggia (145.2 in un'ora), 342 a Rossiglione (91.4 in un'ora), 224.4 a Sassello (84.0 in un'ora).

Il Letimbro a Santuario di Savona ha superato la seconda soglia di guardia e ora è segnalato in leggera discesa mentre è in salita, ed ha già superato il primo livello di guardia a Ferrania, la Bormida di Spigno.

Precipitazioni tra moderate e forti si segnalano nella zona di Torriglia, deboli nell'entroterra spezzino.

Venti meridionali sempre intensi (raffica a 85 km/h a Fontana Fresca, alle spalle di Sori) e temperature elevate soprattutto sulla costa (alle 10 23.1 a Genova Centro Funzionale).