Sassello, minaccia la convivente con un coltello a serramanico: denunciato

Ha aggredito verbalmente la convivente, minacciandola di morte con un coltello a serramanico. Lite in famiglia ieri notte (domenica 3 ottobre) a Sassello. Il tutto è avvenuto nel corso di una cena conviviale alla presenza di parenti, amici e delle due figlie minorenni dell'uomo che vivono assieme alla sua ex moglie.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 1.30. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Pontinvrea e Sassello. La donna, un'operaia trentatreenne, ha riferito quanto accaduto ai militari (episodi analoghi si erano già verificati in passato). L'uomo, presente sul posto, è parso fin da subito in evidente stato di agitazione alcolica. I carabinieri lo hanno perquisito, rinvenendo il coltello all'interno di una tasca dei pantaloni. La versione della donna è stata confermata dai testimoni presenti alla cena.

L'uomo, un operaio di 44 anni, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti e minacce, oltre ad essere diffidato a non avvicinarsi all'abitazione della convivente. E' stato attivato il codice rosso.