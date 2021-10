Annuvolamenti e un po' di foschia. Ma ancora niente precipitazioni: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Ancora un’alta pressione che non vuole mollare la presa, anche se durante il week-end arriverà aria più umida da Est che provocherà annuvolamenti, nebbie e foschie mattutine e serali in pianura ma ancora all’orizzonte non si vedono ancora le tanto agognate precipitazioni.

E' proprio il caso di dirlo c’erano una volta la nebbie e le precipitazioni di ottobre.

Infatti oltre al termometro sopra media quello che sta preoccupando sempre di più è la serie di autunni con un ottobre, una volta il secondo mese più piovoso dell’anno divenire negli ultimi anni sempre più secco ed avaro di precipitazioni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: da oggi, 22 ottobre, a domenica 24 cielo irregolarmente nuvoloso il mattino al mare, più sereno in pianura. Aumento delle nubi da domani pomeriggio in pianura, con cielo molto nuvoloso domenica. Al mare nubi irregolari domani, quasi sereno domenica. Termometro mite, oltre la media stagionale, con decremento da domani delle minime e massime

Minime in pianura intorno agli 8-11°C e massime sui 17-20°C. Al mare minime intorno ai 11-16°C e massime ai 19-21°C. In pianura deboli moderati da Ovest, al mare forti da Nord.

Da lunedì 25 ottobre cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, quasi sereno al mare termometro ancora mite.

