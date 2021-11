Albenga, ladri d’appartamento in azione,"Si muovono con agilità e utilizzano strumenti da scasso"

I ladri non danno tregua: negli ultimi giorni si sono verificati diversi casi di furto in abitazioni sul territorio di Albenga e zone limitrofe.

A darne segnalazione i carabinieri della stazione di Albenga ai rappresentanti delle diverse sezioni di “controllo del vicinato” istituite su più zone.

Secondo quanto riferito, i furti sarebbero avvenuti prevalentemente nelle ore pomeridiane ad opera di persone adeguatamente attrezzate per evitare di lasciare impronte e con strumenti da scasso. Sembra inoltre che i ladri agiscano con una certa agilità, come in un paio di casi in particolare in cui sarebbero saliti fino al terzo piano attraverso un tubo di gronda.

I rappresentanti del “controllo del vicinato” ingauno raccomandano ai cittadini la massima attenzione.

Cos’è il “controllo del vicinato”? È l’utilissimo strumento di prevenzione della criminalità basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze dell'ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati.