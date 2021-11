Raffica di furti ad Andora, colpite 4 attività commerciali nella stessa mattina

Raffica di furti presso alcune attività commerciali di Andora nelle primissime ore del mattino di giovedì 11 novembre ad opera di una banda ben organizzata che ha colpito in 2 punti della città.

In via Clavesana sono 4 gli esercizi colpiti: una farmacia, un bar, una merceria e una ricevitoria. In altra zona di Andora, precisamente in un bar di fronte al palazzo comunale, si è verificato invece un tentativo di furto, fortunatamente evitato grazie alla presenza del titolare del locale.

La banda avrebbe agito indisturbata in via Clavesana intorno alle 4.30 del mattino, malgrado i locali delle attività colpite fossero adeguatamente dotate di sistemi di allarme, videosorveglianza e, come nel caso della farmacia, con porta d’ingresso dotata di vetri antisfondamento, andata completamente distrutta, riuscendo a rubare prevalentemente denaro.

Secondo quanto ricostruito il gruppo, composto da tre persone, avrebbe colpito anche a Diano Marina: lì sono stati derubati una farmacia, un tabacchino e una pizzeria da dove però fortunatamente sono state prelevate somme esigue.

Al momento i malviventi non sono ancora stati identificati e tutte le prove sono al vaglio degli inquirenti per le attività d’indagine.