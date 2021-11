Aperte le iscrizioni per il 34° Concorso Pianistico Internazionale "Città di Albenga"–11° Memorial "Maria Silvia Folco"

Sono aperte le iscrizioni al 34° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” – 11° Memorial “Maria Silvia Folco”. Dopo l’anno pandemico, durante il quale il Concorso si è svolto in modalità on-line, quest’anno si sperimenterà una nuova formula mista con selezioni on-line e concerti dal vivo.

Sarà una straordinaria occasione per vivere giornate di musica di altissimo livello in grado di attrarre ad Albenga numerosi musicisti di caratura internazionale e spettatori che avranno il piacere di poter assistere in particolare a due serata di concerti previsti per il 28 dicembre quando si esibirà il vincitore dell’edizione 2020 Tommaso Boggian, e il 29 dicembre con il concerto dei vincitori di quest’anno.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Il Concorso Pianistico porta nella nostra città musicisti di altissimo livello richiamando altresì un pubblico di appassionati che, attraverso questo evento artistico/culturale, visita la nostra Albenga e spesso, rimanendone affascinato, decide di sceglierla come meta delle proprie vacanze. L’edizione dello scorso anno, realizzata grazie alla straordinaria determinazione del direttore artistico Isabella Vasile, si è svolta on-line riscuotendo un grandissimo successo in termini di visualizzazioni. Dalle limitazioni imposteci dal Covid è nata una straordinaria possibilità quella di permettere a tutti – e da qualunque parte del mondo – di seguire i musicisti, permettendo una diffusione ancor più capillare del Concorso Pianistico e con esso la promozione della “Città di Albenga. Sono felice per questo che quest’anno si è deciso di adottare questa formula mista e non vedo l’ora di poter assistere al concerto di Tommaso Boggian vincitore dell’edizione dello scorso anno e dei vincitori dell’edizione di quest’anno".

Aggiunge Isabella Vasile, direttore artistico del concorso pianistico: “Quest’anno, poco alla volta e sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, respiriamo un graduale ritorno alla normalità con selezioni e concerti in presenza. Non abbiamo abbandonato totalmente la modalità on-line che lo scorso anno ha riscosso un grandissimo successo e che ci permettere di essere ancor più inclusivi garantendo al partecipazione anche di musicisti che per diversi motivi non hanno la possibilità di partecipare in presenza. Il 28 e 29 dicembre ci saranno inoltre due grandi concerti, due giornate di musica assolutamente da non perdere. Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Albenga, al Liceo G. Bruno e al Liceo Don Bosco i cui ragazzi saranno presenti nello staff offrendo un importante supporto e a tutti coloro che, a diverso titolo sono impegnati nell’organizzazione del Concorso Pianistico”.

Suspense ancora sui nomi della giuria che sarà di altissimo livello e su altri dettagli che saranno svelati nelle prossime settimane. Il concorso, aperto ai pianisti di ogni età e provenienza, si propone di promuovere la cultura musicale e avvicinare i giovani allo studio della musica e alla diffusione della stessa.

Ricordiamo che la domanda di iscrizione dovrà pervenire (salvo proroghe) entro il giorno: 5 dicembre 2021 compilata on line tramite il sito www.concorsopianisticoalbenga.it presso l’apposita pagina "Iscrizioni".

Per informazioni rivolgersi alla dottoressa Isabella Vasile: 339.74.67.598 (tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 esclusi il martedì e il mercoledì); oppure è possibile inviare una mail a pianisticoalbenga@yahoo.it. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.concorsopianisticoalbenga.it.