Savona, sabato 20 novembre arriva il mercatino artigianale "Follie dell'ingegno"

Si tratta di circa una quindicina di espositori selezionati con cura, trasformatori di manufatti e materie prime pregiate (legno, ceramica, vetro, lana, ardesia ecc..).

Il ritorno del lavoro del fatto a mano negli ultimi anni ha permesso di dare un valore aggiunto al mMade in Italy. Tra gli espositori molti sono semplici appassionati definiti "hobbisti", che con cura e sapienza danno una nuova vita trasformando prodotti dimenticati in solai o cantine, in oggetti dallo stile unico.

Savona essendo capoluogo di provincia, è di per se luogo ideale per svolgere il mercatino, ed è per questo motivo che si è pensato a una collocazione dei banchi in Piazza del Brandale, luogo intriso di storia che ha visto svilupparsi e progredire la città.

Un appuntamento che potrà generare un indotto economico alle attività presenti, attirando appassionati anche da provincie limitrofe.

Si riprende una vecchia tradizione, dei mercati dell'artigianato che una volta si tenevano in Via Saredo e successivamente in Via Caboto e sotto la torre civica (mercato delle erbe).

Dedicato alle famiglie, è un momento di convivialità sociale, per allentare le tensioni venutesi a creare a causa , legati alla pandemia che ha segnato i nostri tempi.