Albenga s’illumina d’immenso: dal 4 dicembre proiezioni architetturali e un ricco calendario di eventi

Il 4 dicembre alle ore 17,30 si accenderanno le proiezioni architetturali nel Centro Storico in un evento durante il quale sarà presentato anche il ricco calendario delle manifestazioni natalizie.

Un’edizione di “Albenga s’illumina d’immenso” che sarà ancora più ricca quest’anno grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione degli sponsor. Vi saranno, infatti, nuovi punti di proiezione e nuovi edifici che, in occasione delle festività natalizie, saranno valorizzati e impreziositi con proiezioni che lasceranno grandi e piccini letteralmente a bocca aperta.

Le proiezioni di Albenga sono uniche e inimitabili. Non si limitano, infatti, a proiettare su pareti ed edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate riescono ad esaltare gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri.

Con le proiezioni di quest’anno, inoltre, Albenga vuole mostrare ed esaltare, ancor più, le sue caratteristiche intrinseche.

Albenga è arte, storia e cultura, per questo in occasione del centenario dalla nascita di Emanuele Luzzati – scenografo, animatore, illustratore genovese – l’Amministrazione comunale ha deciso di rendergli omaggio proiettando le sue opere e inaugurando un’esposizione che sarà visitabile per tutto il periodo natalizio presso la mostra Magiche Trasparenze di Palazzo Oddo.

Questi e molti altri eventi animeranno Albenga durante tutto il periodo natalizio e che saranno presentati dall’Amministrazione comunale in occasione dell’accensione delle proiezioni.

Il calendario delle manifestazioni natalizie sarà consultabile on-line (sul sito e sulle pagine social del Comune di Albenga e di Scopri Albenga) e presto distribuito anche nella sua versione cartacea.