Finale e non solo: il ponente ligure rivive nel presepe "dei Neri" (FOTO)

Oltre 2 mila ore di lavoro divise in più di due mesi hanno riportato alla luce, dopo due anni di assenza, il tradizionale "Presepe dei Neri" a Finale Ligure nell'omonima chiesa di via Colombo, un'opera di minuzia e novizia di dettagli realizzata dai componenti del coro polifonico "Sine Nomine" nella quale si intrecciano lo stile ligure e quello napoletano di quella che si può serenamente definire l'arte natalizia per eccellenza.

Una tradizione nata nel 2012 e ingranditosi di anno in anno a tal punto da misurare ora circa 30 metri quadrati, frutto della certosina pazienza e accuratezza degli organizzatori che per il Natale 2021 hanno aggiunto importanti novità in un panorama in cui non solo viene riprodotto tutto il territorio finalese dei decenni scorsi, ma si trova uno scorcio di tutta la Liguria di ponente.

Sono rappresentati e riprodotti Porta Reale con le mura medievali di Finalborgo, il Castel Gavone, il Castel San Giovanni e la chiesa di Nostra Signora di Loreto a Perti. Ma anche la Chiesa di San Lorenzo a Varigotti con le bianche case del borgo saraceno come si ricordano fino agli anni '50, la grotta dell’Arma delle Manie, la stessa Chiesa dei Neri, altri edifici del centro storico di Finalmarina con un dettagliato scorcio del porticato di piazza Vittorio Emanuele, fino al promontorio della Caprazoppa con il mare che si infrange sulla battigia e altri dettagli del primo entroterra.

A vegliare in un angolo su questa cornice di colture e antichi mestieri liguri, anche un poco di imperiese, con una riproduzione dell'antico borgo di Rezzo.

L'installazione resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino al al 9 gennaio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con accessi a ingresso gratuito contingentati e nel pieno rispetto delle normative anti contagio.