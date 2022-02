Pietra, riqualificazione ed eliminazione delle barriere architettoniche: via ai lavori all'accesso di levante del centro

"Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche e interventi di efficientamento energetico dell'intera area di intersezione tra Via Don G. B. Bado /Via G. Matteotti/Via IV Novembre". A darne notizia è Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

Per quando riguarda il primo lotto dei lavori, l'importo economico ammonta a 140 mila euro, coperti dal Finanziamento Ministeriale con decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

La fine dei lavori è programmata per aprile 2022.

L'opera figura tra quelle presentate nell'ottobre scorso nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici sul territorio pietrese per un totale di 7 milioni e 600mila euro.