Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Albisole aderiscono a "M’Illumino di Meno!"

La giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili torna venerdì 11 marzo, con il motto “Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”.

L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari ne i m e si dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili. Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione – nonché i più belli.

A questo proposito, le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, come ogni anno, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, hanno deciso di raccogliere la sfida e promuovere un’azione simbolica. Nella mattinata di oggi i bambini sono stati infatti invitati, con l’aiuto delle famiglie, a venire a scuola in modo sostenibile, per esempio a piedi, in bici, con il pedibus, con il monopattino…. E a portare un cartoncino di recupero bianco (formato A5) con sopra disegnato il mezzo utilizzato.

Con quest’ultimi le classi aderenti al progetto Eco-Schools di entrambi i plessi e il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Albisola Superiore hanno realizzato un’originale land art a tema con lo scopo di valorizzare l’impegno di tutti. All’evento hanno partecipato anche gli assessori Davide Battaglia e Elisa Tomaghelli del Comune di Albissola Marina.