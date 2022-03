Schiacciato dal trattore nella sua casa in ristrutturazione: la vittima è il 63enne Mario Bardoneschi

E' il 63enne Mario Bardoneschi la vittima dell'incidente agricolo verificatosi nel primo pomeriggio odierno a Sassello dove l'uomo, sposato e padre di un trentenne, è rimasto schiacciato da un trattore nei terreni attigui alla cascina che aveva acquistato recentemente ed era in ristrutturazione.

Dentista residente a Cogoleto, l'uomo si trovava sul suo nuovo mezzo agricolo al di sopra di un terrapieno di terra molle e con un notevole dislivello quando improvvisamente il terreno ha ceduto portando al ribaltamento del trattore: il dottore è stato così travolto dal trattore ed è deceduto per schiacciamento del torace.

Ad accorgersi dell'incidente è stata la moglie, in casa al momento del sinistro, notando a un certo punto l'alzarsi di una colonna di fumo proprio dal luogo in cui si trovava il marito: chiamandolo e non ricevendo risposta la donna si è immediatamente resa conto della gravità della situazione e ha così allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso Drago, i carabinieri, l’ambulanza e l’automedica del 118 con il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il magistrato ha disposto che la salma fosse da subito lasciata a disposizione della famiglia per i funerali.