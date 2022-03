Anche le scuole di Pietra Ligure e Tovo San Giacomo in piazza per il flash mob "Un segnale di pace"

"Questa mattina, insieme all’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, al consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara e alla presidente del consiglio Michela Vignone, abbiamo aderito e partecipato convintamente, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, al flash mob in piazza San Nicolò 'Un segnale di pace', voluto e promosso dall’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, unitamente e contemporaneamente agli istituti comprensivi e a diversi istituti scolastici superiori del ponente savonese, per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e invitare a riflettere sul valore assoluto della pace e sul futuro che attende le nuove generazioni". Così, attraverso la propria pagina Facebook, Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"La pace inizia in casa, con il vicino di casa, con il compagno di banco - ha aggiunto De Vincenzi - E’ nel nostro modo di vivere, nella tolleranza che abbiamo con chi ci ha fatto un’angheria. Non c’è mai una ragione per fare la guerra. Mai. La guerra è sempre una sconfitta. Non c’è un vincitore. Mai. Chi le vince sul campo, le guerre, in realtà le perde. Ha perso la possibilità di dialogare, di costruire. 'L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...' (art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana). La scuola, e noi tutti con lei, ripudiamo la guerra ed educhiamo alla pace".

"Grazie all'Istituto comprensivo di Pietra Ligure e alla sua dirigente dott.ssa Giuseppina Manno per questa bella e importante iniziativa e per il graditissimo invito a partecipare" ha concluso il primo cittadino.

Anche a Tovo San Giacomo, in piazza Don Zunino, è andata in scena un'iniziativa analoga con gli alunni della a scuola Primaria e dell’Infanzia di Tovo San Giacomo scesi per il flash mob organizzato dagli Istituti Comprensivi della Provincia per chiedere la pace in Ucraina.