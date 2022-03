"I gioielli del cielo primaverile": nuovo appuntamento con "Spazio per tutti"

Venerdì 11 marzo, alle ore 21 nuovo appuntamento con "Spazio per tutti - I gioielli del cielo primaverile", organizzato dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Astrofili Polaris di Genova.

Il dottor Davide Cenadelli – dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ci presenterà quello che la volta celeste ci offre nella stagione che sta per arrivare. In primavera, dopo il tramonto del Sole, nel cielo si possono osservare moltissime stelle, galassie, nebulose. Inoltre ci appaiono costellazioni molto conosciute come il Leone, la Vergine e l’Orsa Maggiore a cui sono associate storie e leggende che si tramandano dall’antica Grecia e da epoche ancora più antiche. Oltre alle stelle più note e facilmente distinguibili dalle città, molte altre hanno caratteristiche particolari che colpiscono la nostra curiosità e immaginazione.

Avvalendosi di programmi di simulazione, potremo ammirare il cielo in primavera ed esplorare le galassie, gli ammassi stellari e le stelle della nostra galassia che caratterizzano il cielo della stagione, soffermandosi sulle stelle e gli oggetti che possiedono caratteristiche singolari o eccezionali.

La presentazione sarà tenuta dal dottor Davide Cenadelli, ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dove tiene numerosi interventi presso l’osservatorio e il planetario locale, oltre che presso il Planetario di Milano. L’appuntamento è sul canale Youtube del Gruppo Astrofili Savonesi, al link https://www.youtube.com/c/astrofilisavonesi.