Vertenza Tpl Linea, la Rsu chiede un incontro all'azienda: "Indispensabile l’inizio di una trattativa sui problemi posti"

La Rsu di Tpl Linea chiede un incontro all'azienda: "Abbiamo attivato la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione lo scorso 17 gennaio. Dopo aver esperito in data 26 gennaio il primo tentativo di conciliazione con la presidenza e direzione aziendale con esito negativo, abbiamo attivato la seconda fase il 27 gennaio esperita con esito negativo il 22 febbraio dopo le due precedenti convocazioni del 4 e 16 marzo rinviate per problemi tecnici e sopraggiunti imprevisti".

"Non essendosi più svolti incontri per tentare di trovare soluzioni alle problematiche poste è stata proclamata una prima azione di sciopero di 4 ore per lo scorso 21 marzo. La rappresentanza sindacale aziendale richiede con la presente alla direzione e alla presidenza aziendale di calendarizzare un incontro in presenza per un confronto sulle possibilità di giungere ad intese che possano trovare soluzione alle problematiche poste ed evitare ulteriori disagi alla collettività".

"Quanto sopra anche a seguito delle azioni realizzate dall'azienda dopo l’attivazione delle procedure di raffreddamento come il potenziamento del reparto lavaggio con l’ausilio di una società terza, la disponibilità ad aumentare i livelli occupazionali del personale viaggiante, l’assunzione di due meccanici nelle officine di Savona e Cairo, la disponibilità a rivalutare la scelta gestionale di esternalizzare le attività collaterali e di supporto, azioni che chiediamo vengano valutate con le parti sociali che da tempo ne fanno richiesta".

"Ritenendo indispensabile l’inizio di una trattativa tra le parti sui problemi posti, con la presente si informano anche le istituzioni competenti di questa necessità che i lavoratori e le proprie rappresentanze stanno perseguendo" spiegano dal sindacato.

Sempre in merito alla situazione attualmente in atto, la Rsu di Tpl Linea ha scritto anche una lettera ai sindaci del territorio: "I lavoratori di Tpl Linea, assieme ai propri rappresentanti sindacali aziendali, hanno attivato una vertenza sui problemi del lavoro e del servizio pubblico che quotidianamente svolgono".

"Le relazioni sindacali all’interno dell’azienda non stanno generando possibili soluzioni o intese propedeutiche a trovare una soluzione tra le parti. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori sostengono l’importanza di mantenere all’interno dell’azienda tutte le lavorazioni e i reparti con le relative competenze e professionalità patrimonio dell’azienda e della comunità, e si opporranno ad ogni forma di esternalizzazione".

"Il processo di affidamento del contratto di servizio tramite in house providing fortemente voluto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, non solo savonesi, è una scelta gestionale finalizzata al mantenimento sotto il controllo pubblico di un servizio importante per la collettività, per questo motivo la scelta gestionale formalizzata dalla presidenza e direzione di Tpl Linea riguardante l’affidamento ad imprese terze dei servizi collaterali e di supporto, chiediamo con forza che venga ritirata, e contestualmente si apra un confronto per trovare soluzione ai problemi organizzativi posti che in allegato portiamo a Vostra conoscenza".

"Confidiamo in un miglioramento delle relazioni sindacali non solo nell’interesse dei lavoratori, ma anche della collettività, in assenza di questo non avremo altra possibilità che continuare la lotta proclamando una seconda azione di sciopero" concludono dalla Rsu di Tpl Linea.