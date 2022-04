Savona e la Croce Bianca in lutto per la scomparsa dell'avvocato Antonio Sordi

Savona, la Croce Bianca e il mondo dell'avvocatura sono in lutto per la scomparsa di Antonio "Tony" Sordi. Stimato e apprezzato da tutti, aveva 63 anni e ha lasciato un vuoto immenso in chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo.

Avvocato, era anche volontario, autista e consigliere della pubblica assistenza savonese e in passato aveva anche svolto il ruolo di insegnante di diritto al liceo classico.

"Ci mancherai davvero tanto… ciao Tony" il messaggio sui social della Croce Bianca.

"Ho così tante cose da dire che non riesco neanche a scriverne una. Lascio a questa foto la mia amarezza, il mio dolore, la sconfitta della speranza di uscirne fuorI, non voglio abdicare ancora ai ricordi e ne ho proprio tanti - il ricordo dell'avvocato, consigliere regionale Alessandro Bozzano - Mi rimbomba con una forza spietata nell’anima il 'ciao amico mio' che mi dicesti ieri sera per congedarti da me. Per me sei un amico speciale che però non voglio diventi un ricordo speciale almeno sino a quando non mi rassegnerò al fatto che tu non sia più qui con noi. Non voglio dirti che ti voglio bene, voglio dirti che ti vorrei qui".