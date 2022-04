Varazze, riapre la biblioteca civica "Montale" con un nuovo spazio e attività per i più piccoli

Da domani, martedì 5 aprile, riapre in grande stile la Biblioteca Civica "Eugenio Montale" di Varazze. Si potrà avere libero accesso alla consultazione, allo studio e al prestito con più di 700 nuovi libri (acquistati a fine anno 2021 grazie all'adesione ad un bando del Ministero della Cultura) e una sezione ragazzi e bimbi tutta da scoprire. Saranno attivi anche incontri e attività per i bambini con una nuova zona morbida adatta ai più piccoli.

La biblioteca aderirà anche al progetto nazionale "Nati per leggere", con appuntamenti a cadenza settimanale per i più piccini e un ricco calendario di attività: "Leggimi forte", il martedì dalle 16 alle 17, dedicato alla fascia di età 0-3 anni dove i bambini saranno accompagnati nel grande universo della lettura (attività con accompagnatore, max 16 persone presenti in sala); "Storie piccoline" sempre il martedì dalle 17 alle 18, per la fascia 3-5 anni con letture animate ad alta voce (attività con accompagnatore, max 16 persone presenti in sala); "Bibliokids", il giovedì dalle 16.30 alle 18 per i bimbi dai 6 agli 11 anni, un laboratorio di lettura ad alta voce e "Bibliopress" giornalino dei ragazzi, gruppi di lutta, giochi letterari e preparazione di lettura in "citta" (attività con max 15 bambini partecipanti).

Grazie alla collaborazione con la cooperativa "Bluania", che da maggio 2021 ha in gestione il servizio al pubblico, si potrà godere di spazi nuovi, riallestiti con zone "morbide" dedicate ai più piccoli, angoli delle novità, postazioni per studenti ed attività sul territorio che inizieranno a partire dal mese di aprile.

Pur con ingresso ancora subordinato alle normative anti covid vigenti, la riapertura al pubblico della biblioteca segna un altro passo verso la tanto attesa normalità dopo questi due anni di pandemia e lotta al virus: "E' un segnale importante quello di riappropriarsi delle nostre libertà partendo, tra le prime cose, dalla casa dell'intelletto per eccellenza che è la biblioteca - afferma il sindaco Pierfederici - In questi due anni proprio gli ambienti di studio, di cultura e di riflessione sono stati quelli maggiormente colpiti in una delle loro funzioni principali ovvero la frequenza".

"Oggi non solo si riparte, ma lo si fa in grande con una serie di iniziative frutto della volontà della Amministrazione, e per questo ringrazio l'assessore Mariangela Calcagno di voler riportare le persone, i ragazzi ed i bambini a frequentare e vivere questi luoghi unici.