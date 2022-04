Carcare, gli alunni della scuola media imparano a giocare a biliardo. Gli organizzatori: “Opportunità per ringiovanire questo segmento sportivo”

l connubio tra la scuola e il mondo dello sport allarga i suoi orizzonti a Carcare, dove un gruppo di ragazzi delle scuole medie si è avvicinato al mondo del biliardo. Grazie alla collaborazione della dirigente dell’Istituto Comprensivo Raffaella Battiloro, è stato possibile dare vita all’idea del patron del biliardo carcarese, Enrico Contu, per organizzare una serie di incontri presso i tavoli da gioco dell’associazione Biliardo Carcare.

“Ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, due gruppi di dodici ragazzi della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dal prof. Bertolotto, sono accolti da Marta, Raffaele e altri collaboratori, per far conoscere questo nobile sport, nell’ottica di offrire l’opportunità ai giovani di provare qualcosa di nuovo e, perché no, magari ringiovanire il mondo del biliardo - dicono gli organizzatori -. I ragazzi dimostrano impegno e interesse e questo non può che essere positivo per entrambe le parti”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne: “La collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive è da sempre un punto cardine per lo sviluppo dello sport, dell’aggregazione e della socializzazione. Quando poi, come in questo caso, si tratta di attività magari poco conosciute dalle giovani generazioni, riveste un ruolo ancora più importante. Investire tempo con i ragazzi e condividere con loro la propria esperienza, è sempre il modo migliore per costruire qualcosa di concreto e chissà che magari non si scopra qualche talento nascosto! Ringrazio pertanto sia la scuola che l’Asd Biliardo Carcare per questa nuova opportunità che sono stati in grado di offrire agli studenti carcaresi”.