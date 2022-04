Da Loano all'Ucraina: il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ronco in missione umanitaria

C'è anche il vicepresidente della sezione loanese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Vittorio Ronco, nella missione umanitaria di Protezione Civile partita lo scorso 1 aprile da Genova diretta verso il confine tra Polonia e Ucraina.

Ronco, in veste di caposquadra, unitamente ad altri cinque volontari del Nucleo Liguria di Protezione Civile dell’A.N.C., si trova in Polonia in un hub per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Con Ronco sono presenti, infatti, anche Giovanni Olgiati di Sassello, Giampiero Bonazza di Carcare, Natalia Dubovets di Chiavari (interprete), Silvio Sanguineti e Danila Traverso di Lavagna.

“Si è sempre distinto sia nel volontariato, sia nelle missioni di protezione civile per i terremoti dell’Emilia e delle Marche, ma anche in occasione di alluvioni - spiega il presidente della sezione, Fulvio Panizzi - Ora viene impiegato come caposquadra e da parte dei nostri soci, a lui e agli altri cinque della missione, vanno i nostri migliori auguri”.

La missione si svolge con due dei mezzi operativi del Nucleo di protezione civile Liguria dell’Associazione Carabinieri.