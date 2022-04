A Loano dieci giornate di formazione politica per ragazze tra i 14 e i 18 anni

Quando una realtà preziosa e lungimirante come la Fondazione William Salice - Color Your Life unisce le proprie energie con la determinazione e l’intraprendenza di una scuola di politica quale Prime Minister, il risultato può solo essere una grande opportunità per la nostra collettività.

La pronta adesione del cda di Fondazione W.Salice a collaborare con il progetto di Prime Minister ha permesso che fosse proprio Loano, fra le poche cittadine del Nord-Ovest, ad ospitare le dieci giornate di formazione politica, dedicate a giovani donne fra i 14 e i 18 anni selezionate negli istituti scolastici del territorio.

Per queste ragazze, a partire da sabato 9 aprile, inizierà un’esperienza unica, la possibilità di acquisire gli strumenti e le conoscenze per diventare cittadine più attive e consapevoli, ed intraprendere in futuro una carriera politica che le porti ad essere voce determinante nell'amministrazione della cosa pubblica a tutti i livelli.

Ogni giornata prevede l’incontro con figure di rilievo di vari ambiti professionali ed accademici, approfondimenti su tematiche sociali, politiche, economiche ed ambientali, laboratori pratici per confrontarsi e riflettere su questioni pratiche, ma anche etiche, che coinvolgono la società. Una particolare attenzione sarà rivolta all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

“La Fondazione William Salice – Color your Life – spiega la vice presidente Elisabetta Garassini – nasce dalla volontà del suo fondatore di investire sui giovani, aiutarli a scoprire i propri talenti, offrendo loro cultura e conoscenza per sviluppare una coscienza libera ed essere bravi cittadini e leader di domani. Il progetto di Prime Minister ci è sembrato aderire perfettamente alla vocazione della Fondazione, e siamo felici di poter offrire questa opportunità a giovani donne del territorio”.

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica, per ragazze tra i 14 ed i 18 anni che desiderino intraprendere un percorso di formazione politica, intesa come capacità di interpretare e guidare la società, e che vogliano diventare cittadine attive, capaci anche di creare una comunità più attenta ai bisogni di tutti. L’obiettivo è proprio quello di rendere le donne consapevoli delle proprie capacità e diventare promotrici di cambiamenti migliorativi nella società.

“Sono molto contenta dell’interesse che questo progetto ha suscitato – conclude Elisabetta Garassini – nei dirigenti scolastici e professori, nelle ragazze che si sono iscritte, ed in coloro che hanno accettato con entusiasmo di essere relatori nelle varie lezioni, condividendo la loro esperienza e il loro sapere. Ringrazio il Comune di Loano per il patrocinio e la concessione della Sala Consiliare e della Biblioteca per lo svolgimento delle lezioni. Ringrazio “Acqua minerale di Calizzano” che ci disseterà, Arimondo che fornirà i coffe-break, entrambe felici di sponsorizzare l’iniziativa, il ristorante Piatti Spaiati – Le Marionette per il particolare trattamento che ci ha riserva, il Lions Club Loano Doria per il suo contributo pratico. E desidero anche ringraziare amiche e amici che ci hanno aiutato nel realizzare questo progetto, perché ogni loro contributo è stato un tassello fondamentale. Non è stato semplicissimo organizzare questo ciclo di giornate, ma speriamo di aver fatto un buon lavoro e di regalare alle partecipanti un’esperienza importante per il loro futuro”.