A Savona la “Via Crucis delle cassette” con le ceramiche di Franco Bonomini

Lunedì 11 aprile dalle ore 17 alle 18 circa si svolgerà la "Via Crucis delle cassette", una processione lungo le vie del quartiere Fornaci in cui saranno posizionate le riproduzioni in ceramica delle "casse" del Venerdì Santo, realizzate dall'artista Franco Bonomini, recentemente scomparso. Il percorso avrà inizio dal sagrato della Chiesa Santa Maria della Neve, proseguirà in via Giuseppe Saredo, corso Vittorio Veneto, via Ruggero Leoncavallo e ancora in via Saredo, per poi concludersi nella parrocchiale.

Di seguito le postazioni delle cassette e le stazioni della Via Crucis. Presso la chiesa "La promessa del Redentore" e "L'Annunziata" e sul sagrato la prima stazione "Il complotto contro Gesù e il tradimento di Giuda". All'incrocio tra via Saredo e corso Vittorio Veneto "L'orazione dell'orto" e la seconda stazione "La cena del Signore". Allo Scaletto dei Pescatori "Il bacio di Giuda" e la terza stazione "L'orto degli ulivi: l'arresto di Gesù".

Sulla passeggiata di corso Vittorio Veneto, dove iniziano i parcheggi a pettine, "Cristo legato al palo, la flagellazione e l'incoronazione di spine" e la quarta stazione "Il processo davanti al Sinedrio". Presso l'ingresso della spiaggia libera "L'Ecce Homo", spostato nella sequenza delle cassette data da Bonomini per seguire l'ordine delle stazioni, e la quinta stazione "Il processo davanti a Pilato". Presso la pensilina blu degli autobus "Cristo che cade sotto la croce ed è aiutato dal Cireneo" e la sesta stazione "Gli incontri di Gesù sulla via della Croce".