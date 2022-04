"Gli oceani nel sistema solare", stasera (8 aprile) nuovo appuntamento con "Spazio per Tutti"

Venerdì 8 aprile, alle ore 21 nuovo appuntamento con "Spazio per Tutti - Gli oceani nel sistema solare", organizzato dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Astrofili Polaris di Genova.

"La professoressa dell'Università di Genova Paola Cianfarra ci farà scoprire come la Terra non sia l'unico pianeta del Sistema Solare caratterizzato dalla presenza di mari e oceani. In passato altre superfici planetarie, come per esempio Marte, hanno ospitato antichi oceani di cui oggi ne ritroviamo le tracce. Sepolti sotto migliaia di metri di ghiaccio, esistono oceani di acqua salata che mostrano attività idrotermale. Questo accade su Encelado, luna di Saturno, ma anche sulle lune gioviane Ganimede, Europa e Callisto" spiegano gli organizzatori.

"Perfino ai confini del Sistema Solare, sotto la superficie ghiacciata di Plutone, si ritiene esista un oceano d’acqua liquida. Parlando di oceani extraterrestri non bisogna solo pensare ad enormi distese di acqua. Infatti esistono anche mari di idrocarburi, come per esempio le enormi distese liquide di metano su Titano".

"Inoltre, poiché l'acqua è uno degli ingredienti fondamentali per lo sviluppo della vita, moltissime sono le missioni spaziali per raccogliere dati dai pianeti nel Sistema Solare e non solo" concludono gli organizzatori.

L’appuntamento è sul canale Youtube del Gruppo Astrofili Savonesi, al link https://www.youtube.com/c/astrofilisavonesi.