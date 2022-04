Radio Onda Ligure 101, oggi (8 aprile) intervista con Bianca Atzei

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana.

L'ospite di oggi pomeriggio sarà Bianca Atzei che oggi pubblica il suo nuovo singolo “Collisioni” feat. Virginio, che anticipa l’album “Veronica", in uscita il prossimo 29 aprile.

Il brano, scritto e composto da Diego Calvetti, Fabio Dalè, Carlo Frigerio, Walter Ferrari, racconta quelle storie d’amore che quando iniziano hanno già il sapore della fine. Quelle storie in cui non ci sono mezze misure, a volte arrivi a toccare il cielo e l’attimo dopo sei fuori. È come sfiorarsi continuamente senza mai collisione.

L'intervista andrà in onda alle 16 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana