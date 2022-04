Albissola, completata la riqualificazione delle aiuole di viale Faraggiana: le ceramiche diventano arredo urbano

Sono state completate le lavorazioni di restyling degli spazi a verde del tratto di Viale Faraggiana all’altezza del civico 67, dove la scorsa estate si è chiuso anche il cantiere per il rifacimento dei relativi marciapiedi.

L'intervento, ideato dall'assessorato al Verde Comunale e Lavori Pubblici e realizzato dalla ditta Fratelli Rebella, grazie sostanzialmente all’avanzo del ribasso d’asta dei lavori di rifacimento dei marciapiedi di quel tratto di viale, ha previsto l’adeguata preparazione del terreno e la stesura di telo pacciamante e ciottoli bianchi, il rifacimento completo dei manti erbosi, la piantumazione di bordure e siepi con varie essenze tra le quali piante di callistemon e sterlizie reginae.

Inoltre, compresi in questo intervento di riqualificazione, sono stati piantumati due nuovi alberelli della specie “Peri da fiore” in sostituzione di quelli abbattuti perché malati, ed è stata realizzato un intervento di manutenzione e riordino anche delle aiuole lungo i posti auto compresi tra i civici 48 e 52, sempre di viale Faraggiana, con la predisposizione di nuovo impianto irriguo e la posa di ciottoli bianchi.

In via precauzionale, per un paio di settimane ancora, indicativamente fino alle festività pasquali, verrà mantenuta la recinzione arancione di cantiere, a protezione dei nuovi prati e bordure, in attesa di un loro completo attecchimento.

Tra gli interventi realizzati e maggiormente qualificanti vi è stata quindi la messa a dimora di un ciliegio da fiore e una camelia ad alberello; l’installazione lungo i rispettivi perimetri di una piccola recinzione in rete metallica plastificata per “difendere” le nuove aiuole dalle passeggiate canine; il rifacimento dell’impianto di irrigazione con adeguato numero di irrigatori ad aspersione per il prato e ad ala gocciolante necessaria alla corretta bagnatura delle siepi e bordure oltre ad una nuova e moderna centralina con connessione bluetooth che permette la gestione delle irrigazioni tramite apposito applicativo scaricato sugli I-pad e smart phone forniti ai tecnici e personale manutentivo del Servizio Verde Comunale; l’installazione all’interno delle nuove aiuole, di arredo urbano realizzato con elementi di artigianato artistico ceramico albissolese, nello specifico si tratta di : un manufatto in ceramica a forma di cubo dal titolo “Racconti di antiche argille” realizzato dall’artista Giacomo Lusso oltre ad alcune formelle in ceramica a forma di nuvoletta con la scritta “Rispetta il Verde” e delle piastrelle in ceramica come rivestimento dell’armadio di contenimento del contatore dell’acqua e della centralina irrigua, realizzate dalle Ceramiche PIERLUCA.

"In occasione di questi interventi di riqualificazione del verde - spiega l'assessore Luigi Silvestro - abbiamo anche provato a sperimentare una forma di sponsorizzazione privata con il vicino negozio della grande distribuzione recentemente aperto, che ha portato, senza ulteriori aggravi di costo per l’amministrazione comunale, ad un piccolo intervento di rigenerazione della sola limitrofa aiuola centrale presente in Piazza Lombardia".