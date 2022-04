Viaggio in Ungheria della Croce Bianca, incontrata l'amministrazione di Dabas e consegnato il materiale per l'Ucraina (FOTO)

Un incontro in mattinata con l'amministrazione comune di Dabas dopo aver raggiunto ieri sera intorno alle 19.30 l'Ungheria e il materiale che è stato consegnato per essere poi portato alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Missione compiuta, verrebbe da dire, per i 4 militi della Croce Bianca di Savona che sono partiti ieri mattina alle 4 e che dopo 15 ore di viaggio sono giunti nel territorio ungherese per consegnare cibo, acqua, medicinali e giocattoli per gli ucraini.

"L'ospitalità è stata davvero importante, questa mattina ci ha accolto il sindaco che ha dimostrato una sensibilità particolare e che ci ha ospitato anche per la notte - dice Luca Burlando, il più giovane dei militi presenti che ha svolto il viaggio insieme a Rino Lupo, Adriano Chiavacci e Christian Amorelli - abbiamo avuto anche un breve collegamento con il sindaco Marco Russo. Loro conoscono bene il territorio savonese in quanto Dabas è gemellata con Albenga".

A questo punto dopo aver consegnato il materiale (raccolto grazie al supporto di due supermercati di Savona, i cittadini e un negozio di giocattoli, con il costo del carburante coperto dall'Unione Industriali) incontreranno un gruppo di profughi ucraini.