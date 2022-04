Sanremo Comics Festival: il 21 maggio la premiazione del contest al Casinò. La classifica finale

La giuria presieduta da Enrico "Macchia" Macchiavello coadiuvato da Guido Silvestri in arte Silver e Giorgio “Matitaccia” Serra. In giuria anche Diego Lupano, Elisabetta Marcianò, Riccardo Mazzoli, Claudio Porchia e Tiziano Riverso, ha terminato la valutazione degli elaborati presentati.

Questi sono i risultati della terza edizione del Sanremo Comics Festival:

Classifica professionisti

1° Giovanni Audisio Saluzzo (CN)

2° Filippo Frago Mascalucia (CT)

3° Bruno Olivieri Quartu S. Elena (CA)

4° Athos Careghi Milano (MI)

5° Gianni Fioretti Mezzanego (GE)

6° Giorgio Gino Giunta San Giuliano Milanese (MI)

7° Marco Fusi Nova Milanese (MI)

8° Elena Ospina Colombia

8° Terry Prada Castelvittorio (IM)

10° Giovanni Beduschi Bovisio Masciago (MB)

10° Mario Bochicchio Potenza (PZ)

Menzioni: Pasquale Aversano (Na); Agostino Longo Pontecagnano (SA), Alfio Leotta Ancona (An); Samuele Ricci Sanremo (IM), Armando Lupini Napoli (Na) e Fabio Barbini Livorno (Li).

Classifica studenti:

Primo classificato nella sezione studenti: Enrico Paradisi di Caselle Torinese (TO)

Premio Speciale Edizioni Zem a Elena Ospina (Colombia)

Premio speciale Morenews a Michela Bevilacqua Calcinate (BG)

In classifica sono state inserite tutte le opere che hanno ottenuto almeno una valutazione dai componenti della giuria ed ovviamente quelle ai primi posti sono quelle che hanno ottenuto valutazioni da più giurati.

Come previsto dal bando, la data della premiazione è fissata per il pomeriggio del 21 maggio alle ore 17.30 a Sanremo presso il Casinò.

“Ridere rappresenta il modo migliore per festeggiare una manifestazione che si è intrecciata con tanta storia italiana ed ha sempre avuto un occhio di riguardo per la satira e l’umorismo – dichiara Claudio Porchia uno dei promotori del contest insieme a Tiziano Riverso e Diego Lupano – utilizzare la lente dell'umorismo è sicuramente un modo originale e divertente per analizzare il Festival. Il tema proposto per questa edizione, il rapporto fra Rai e Festival, non era semplice, ma tutti i partecipanti hanno saputo trovare spunti e episodi in grado di strapparci un sorriso. A tutti loro va il nostro ringraziamento per aver contribuito al successo di questa manifestazione, che si conferma unica nel suo genere e in gradi di richiamare l’attenzione di un grande pubblico”.

"Il mondo dei cartoonist sta tornando alla ribalta dopo il periodo buio della pandemia – dichiara Enrico Anghilante editore del gruppo Morenews - perché con una immagine spesso si racconta un intero momento della vita, un evento, una situazione politica, economica e sociale. Il successo di questa terza edizione ci stimola a cominciare a lavorare anche per l'edizione 2022 allargando ancora di più la partecipazione con il coinvolgimento del mondo della scuola. Il giorno scelto per la premiazione, il 21 maggio non è casuale, ma la data del termine del programma dei festeggiamenti del ventennale di Sanremonews, il nostro primo quotidiano online di un gruppo che oggi copre l’intero nord ovest del paese con oltre 30 testate e un bacino di lettori che si avvicina al milione di contatti giornalieri"

Tutte le opere selezionate ed inserite in catalogo saranno consultabili all'indirizzo: www.edizionizem.com