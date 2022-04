Bocciata la proposta sullo spostamento del Dea di Secondo Livello ad Albenga. Grande Liguria: "Evitata una pessima figura per la città"

"Il Consiglio Comunale di Albenga ha bocciato senza appello la maldestra proposta di due consiglieri di minoranza che chiedevano di spostare il DEA di Secondo Livello da Pietra ad Albenga, dimostrando che dei cittadini del resto della provincia poco importa. Non possiamo che ringraziare la maggioranza che, con buon senso, ha evitato di far fare una pessima figura a tutta la città". A dirlo, in una nota stampa, è il Dipartimento Sanità di Grande Liguria per la provincia di Savona.

"Superando finalmente proposte egoistiche e di puro campanilismo, da parte di chi cerca visibilità ad ogni costo, si può finalmente lavorare per integrare i due ospedali in modo organico, costruendo un progetto che vada sempre nella direzione di fare gli interessi dei cittadini" conclude la nota.