Cairo 2022, Italia Viva: "Supportiamo la candidatura di Fulvio Briano"

"In merito alle dichiarazione secondo secondo cui Cairo Italia Viva sarebbe in appoggio alla candidata sindaco Giorgia Ferrari, nulla di più lontano dalla realtà, Italia Viva è sempre più convintamente orientata ad appoggiare la candidatura di Fulvio Briano, già valido sindaco cairese e da sempre determinato riformista e amico della nostra comunità politica. Comunicheremo il nostro sostegno a Briano durante la prossima assemblea provinciale che celebreremo il 22 aprile, dopo la riunione con gli iscritti, i coordinatori cittadini e regionali di Italia Viva e dello stesso Briano". Cosi commentano in una nota Danja Stocca e Matteo Calcagno, coordinatori provinciali di Italia Viva.