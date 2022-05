Albenga e il degrado del sabato sera, lettera di un cittadino “scocciato”: “Gli sbandati sporcano e vandalizzano la città” (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Albenga “scocciato” che lamenta l’inciviltà dei protagonisti della mala-movida del centro storico, che soprattutto la domenica mattina, restituisce alla città la fotografia di una nottata in mano a persone “alterate” e sbandate, completamente irrispettose, che sporcano e vandalizzano.

“La domenica mattina il centro storico di Albenga si risveglia sempre nel disordine, riflesso di quella parte di movida del sabato sera che non rispetta né la città, né le attività commerciali che operano con dedizione, né le persone che vi abitano.

Questa mattina (domenica 22 maggio, ndr), ancora peggio: oltre ai rifiuti sparsi, tracce di bevute e mangiate nei dehors dei locali dopo la chiusura, escrementi umani, con una puzza in certe zone da far pensare a una latrina a cielo aperto, anche piante volutamente devastate, con rami spezzati e portati addirittura in altri punti del centro storico, e mattoncini delle aiuole di Fior d’Albenga, in via di ‘smontaggio’, fuori posto.

Encomiabili, come sempre, gli operatori della Sat che cercano di ristabilire la pulizia come possibile, ma non basta. Qualcuno deve fare qualcosa perché ogni domenica Albenga non debba risvegliarsi nella puzza, come una pattumiera”.