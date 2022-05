Degrado in corso Tardy e Benech e zona Santa Rita a Savona, petizione di commercianti e residenti: "Prima che la situazione precipiti"

A Savona è in fase di realizzazione una petizione tra i commercianti e i residenti di corso Tardy e Benech e zona Santa Rita per portare a conoscenza le autorità della situazione di sempre maggior degrado della zona.

L'iniziativa fa seguito agli ultimi fatti di cronaca e ad un incremento degli atti violenti e di scarsa igiene da parte della comunità di senzatetto ospitata dalla Parrocchia, ma anche allo spaccio di droga nei giardini fronte scuole De Amicis e alle situazioni venutesi a creare anche in piazza dell'Artigianato e tutta la zona Mattino: "Sono una delle cause del lento degrado della zona - spiegano gli ideatori della petizione - Chiederemo alle autorità una maggior sorveglianza sia da parte degli organi di polizia che a livello sanitario, prima che la situazione precipiti e si arrivi ad un punto di non ritorno".