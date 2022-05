Savona, strappa la collanina d’oro a un’anziana: custodia cautelare in carcere per un uomo

Rapina aggravata in concorso ai danni di una donna anziana di 83 anni: con questa accusa i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, ieri, 26 maggio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e repressione in materia di reati predatori e contro le fasce deboli.

Le indagini della Squadra Mobile sono state tempestivamente avviate a seguito dell’intervento di personale delle volanti che, il giorno di Pasquetta, lo scorso aprile, è intervenuta per la segnalazione di una rapina ai danni di una donna anziana, la quale nell’androne del proprio condominio è stata aggredita da un uomo che le ha strappato la collanina d’oro dal collo, spingendola con forza e facendola cadere per terra, procurandole lesioni alla testa ed alla mano.

Le attività di indagine scattate nell’immediato hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e appurare che l’anziana, dopo aver fatto la spesa presso un esercizio vicino alla propria abitazione, era stata agganciata da un malvivente, appostatosi nei pressi del supermercato, il quale, dopo averla seguita fin dentro all’androne condominiale, ha messo in atto la rapina per poi dileguarsi e incontrarsi con una complice a cui ha consegnato il maltolto.

Gli accertamenti investigativi hanno consentito ai poliziotti di risalire all’identità della coppia e di recuperare la refurtiva, che nel frattempo era stata rivenduta ad un locale “Compro oro”, e restituirla all’anziana.

I due sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’uomo, è stato rintracciato in un’abitazione a Genova, dove, sono stati rivenuti indumenti identici a quelli indossati il giorno della rapina e, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi in esecuzione di ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Savona e così posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.