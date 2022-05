Savona, tampona un'auto con lo scooter e scappa. L'appello: "Aiutatemi a trovare il colpevole"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Ieri pomeriggio sono stato tamponato (ero in macchina) all'altezza dell'incrocio tra corso Italia e via Cesare Battisti a Savona. Lo scooter che mi ha urtato è scappato. Purtroppo non sono riuscito a prendere la targa. Nemmeno i testimoni oculari hanno visto qualcosa, visto che il conducente della due ruote, un ragazzo, si è rialzato subito scappando di corsa".

"Ho già fatto denuncia. La polizia locale visionerà le telecamere della zona. Se qualcuno ha visto qualcosa, la targa, il modello dello scooter o anche la descrizione del ragazzo, sarebbe già qualcosa".