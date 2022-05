Due imbarcazioni da diporto soccorse dalla Guardia Costiera di Savona (FOTO)

Sono state due le unità da diporto soccorse nel week-end dalla motovedetta CP 863 della Guardia Costiera di Savona.

Nella giornata di sabato un'imbarcazione da diporto con due persone a bordo ha richiesto via VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di porto Guardia Costiera di Savona assistenza per una avaria al motore mentre si trovava in navigazione vicino al porto di Varazze. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 863, già impegnata in attività di controllo e prevenzione, che ha provveduto tempestivamente a prestare assistenza all’unità fino all’ormeggio in sicurezza nel porto di Varazze.

Nella giornata di domenica, alle ore 7, un'unità a vela con due giovani turisti di nazionalità tedesca, in seguito all’avaria al motore ed alla difficoltà di navigare a vela, visto il forte vento in zona e l’altezza delle onde il tutto unito alla poca destrezza, è stata soccorsa dalla Motovedette CP SAR 863. Individuata l’unità a circa un miglio e mezzo dalla costa, una volta accertate le buone condizione dei due diportisti, ha proceduto all’assistenza dell’unità in sicurezza da Capo Noli fino a Vado Ligure. Per i due giovani turisti tedeschi, solo un grosso spavento viste le condizioni meteomarine in atto con vento da nord ovest di circa 25 nodi.

La stessa motovedetta CP 863 in seguito a segnalazione di un bagnante, nel tragitto di rientro da Vado Ligure a Savona, ha prestato assistenza ad un kitesurfista che visto il forte vento da nordovest non riusciva a guadagnare la riva. Lo stesso una volta recuperato a bordo veniva sbarcato successivamente in prossimità della battigia.

Visto l’approssimarsi della stagione estiva, la Guardia Costiera di Savona consiglia ai diportisti di verificare, prima di intraprendere una navigazione, l’efficienza del mezzo nautico e delle dotazioni di sicurezza, nonché di consultare preliminarmente le previsioni metereologiche nella zona dove si intende navigare.