Incidente al poligono di tiro: uomo ferisce accidentalmente due persone

Nel pomeriggio di sabato, al poligono di Cosio d'Arroscia, un uomo ha accidentalmente esploso un colpo d'arma da fuoco dalla propria pistola, regolarmente denunciata, ferendo superficialmente un uomo.

Il proiettile ha colpito anche un secondo uomo, anche in questo caso in modo superficiale. Entrambi si sono recati autonomamente in ospedale, riportando pochi giorni di prognosi.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del fatto. Secondo quanto riferito, i due feriti sarebbero residenti nel savonese.