Laigueglia, tornano le ordinanze "estive": stop al fumo nelle spiagge e alla consumazione di alcolici e superalcolici in pubblico

Anche quest’anno l'Amministrazione di Laigueglia si conferma in prima linea nel porre attenzione al rispetto per l’ambiente e per la salute. Lo fa con tre ordinanze il cui auspicio, commenta il sindaco Roberto Sasso del Verme, è quello che "acquisiscano i medesimi risultati dello scorso anno, quando sono state favorevolmente accolte da residenti e visitatori".

Nello specifico, le ordinanze riguarderanno il divieto di fumo e del relativo abbandono dei mozziconi sulle spiagge, sui moli e nelle aree all’aperto di pertinenza delle strutture a servizio della balneazione, oltre a limitare l'abuso di alcolici in aree pubbliche o aperte al pubblico e il conseguente degrado urbano da questo generato, spesso attraverso l'abbandono di bottiglie e lattine.

Nel primo caso, "parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all’inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale" spiegano dall'Amministrazione.

Da quest'oggi (1 giugno, ndr) fino al 30 settembre sarà quindi vietato fumare e abbandonare i relativi rifiuti su tutte le spiagge e nelle aree pertinenti agli stabilimenti balneari i cui concessionari, insieme spiagge libere attrezzate e strutture a servizio della balneazione, sono tenuti all’installazione di un'apposita segnaletica informativa di tale divieto oltre ad allestire "aree fumatori", individuandone "l’ubicazione con appositi segni identificativi per la agevole localizzazione da parte dei clienti".

Nello stesso lasso temporale, dalle 21 di sera alle 6 del mattino, non si potranno consumare all'aperto, esclusi dehors e aree pubbliche autorizzate in determinate circostanze, bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica, eccetera).

Inoltre, in occasione di manifestazioni pubbliche, sarà vietato avere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini e aree pubbliche in genere.