Restyling dei giardini Mezzano a Celle, spazio ad un Baby Pit Stop e a percorsi tattili e olfattivi per i bambini

Una riqualificazione totale per far ritornare a vivere i giardini Mezzano dopo più di due anni di pandemia e i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida che hanno visto demolito e parzialmente ricostruito lo storico muro in pietra.

A Celle ieri l'amministrazione comunale ha incontrato un gruppo di mamme che ha fornito il proprio contributo di suggerimenti per il rilancio di un'area che deve essere centrale per i più piccoli.

Il comune ha già in mente di sistemare gli stabili presenti realizzando un nuovo bagno per disabili e uno spazio attrezzato per pappe e zona ristoro dando vita, con l'iscrizione al programma creato dall'Unicef, ad un Baby Pit Stop consentendo alle mamme di poter allattare avendo la propria intimità.

Oltre ai rinnovati giochi (tubi, altalena, scivoli, molle, verrà ripristinato il pàmpano presente disegnato dall'artista Luzzati e cotto dal ceramista cellese Marcello Mannuzza), le panchine e i tavoli da pranzo, sarà anche valorizzato il verde tramite un orto verticale nel quale i piccoli saranno coinvolti con l'olfatto e saranno sistemate le fasce del giardino.

I bambini inoltre potranno cimentarsi in un percorso e pannelli sensoriali "tatto" e nella parete fantasia e ci sarà spazio anche per gli animali con la creazione di casette per uccellini.

"L'idea è di rivitalizzare questo giardino che è nato come orto, unitamente alle esigenze che le mamme ci hanno espresso, porteremo avanti questo progetto e abbiamo creato una chat dove potranno essere aggiornate rispetto ai lavori nel giardino" ha spiegato il sindaco Caterina Mordeglia - l'idea è di avere uno spazio dedicato per il Baby Pit Stop, ci saranno per i bambini la possibilità di fare esperienze tattili e sensoriali all'interno. Nel momento in cui il giardino sarà aperto e definito sicuramente le iniziative potranno essere continuate e condivise con i genitori".

Il giardino Mezzano, secondo le tempistiche pronosticate dall'amministrazione, potrebbe essere riaperto entro agosto. A breve verrà conclusa l'ultima parte del muro che separa l'area con l'Aurelia.