Ex Invidia di Varazze, il comune avvia una nuova procedura per individuare un nuovo gestore

Spazio nuovamente ad una procedura ad evidenza pubblica per individuare un futuro gestore dell'ex Invidia a Varazze.

Il comune tramite una deliberazione della giunta comunale quindi ha intenzione come già fatto nel febbraio del 2019 di trovare un soggetto che riqualifichi lo storico locale disco-bar della movida varazzina.

Nel giugno del 2020 era stata aggiudicata la gara ed era stato redatto redatto un progetto esecutivo, la Regione aveva dato l'assenso alla concessione ventennale e nel gennaio 2021 era stato rilasciato il permesso a costruire ma nel febbraio di quest'anno il concessionario che era stato convocato per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima ha rinunciato alla sottoscrizione dell'atto.

Nella nota trasmessa dalla società Invidia srls agli uffici comunali si leggeva, tra le motivazioni di rinuncia, le difficoltà emerse dall’insorgere dall’emergenza pandemica, con tutte le conseguenze derivanti, oltre all’aumento dei costi dei materiali e della manodopera necessari all’investimento sull’immobile.

“Sicuramente è una battuta d’arresto che non scoraggia l’Amministrazione nella volontà di riqualificare l’immobile - era intervento sull’argomento direttamente il sindaco Luigi Pierfederici - Comprendiamo le difficoltà emerse negli ultimi due anni dovute all’incertezza finanziaria che ha scoraggiato gli investimenti necessari ad intervenire sull’immobile trattandosi, nello specifico, di un piano economico di circa 1 milione di euro sicuramente visto al rialzo con i noti aumenti di materiali e manodopera legati a vari bonus edilizi. Così come sono da considerare le difficoltà legate ai vincoli progettuali ed eventualmente esecutivi imposti dalle autorizzazioni del paesaggio che hanno portato ad una ulteriore dilatazione dei termini".

Da lì la decisione dell'amministrazione comunale di dar vita ad una nuova procedura ad evidenza (dopo aver avviato la procedura di decadenza dell'aggiudicazione) per individuare un gestore visto che attualmente l'immobile di corso Matteotti è in uno stato di grave degrado (è chiuso dal 2018) e necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione e per questo è stata inviata una comunicazione agli enti competenti sulle problematiche connesse alla situazione di sicurezza ed igiene pubblica della pertinenza demaniale.

La finalità della concessione demaniale dovrà riguardare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione delle sale da gioco) e servizi alle imprese connessi ad attività turistiche, commerciali, ricreative ed imprenditoriali ( ad eccezione delle agenzie di viaggio, agenzie funebri, agenzie immobiliari) così da consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara.