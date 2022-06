Pietra Ligure: al via “Bimbingioco”, la 22esima edizione cambia pelle e copre tutta la stagione estiva

Al via a Pietra Ligure la rassegna estiva “Bimbingioco”, tutta dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Giunta alla sua 22° edizione, la manifestazione, completamente gratuita e ad ingresso libero, è promossa e organizzata dal Comune di Pietra Ligure – Assessorato al turismo e cultura, con la collaborazione di “ISO Theatre cooperativa sociale onlus”, “Maghi, Incantesimi, Illusioni”, “FEM Spettacoli” e la Biblioteca civica “Silvio Accame”.

Dal 17 giugno al 9 settembre, 4 appuntamenti serali alla settimana, (ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì), 45 eventi e 2 locations (piazza Vittorio Emanuele II e il giardino della biblioteca civica “Silvio Accame”) , per un cartellone ricco di sorprese che vanno dal l’intrattenimento all’educazione, dal teatro alla magia, dal circo alle serate dedicate alla scoperta della vita marina, alle letture sotto le stelle.

“Divertimento, atmosfere incantate, spettacoli mozzafiato, esperienze, luoghi magici, incontri, musica, teatro di strada, narrazioni, sono questi gli elementi che trasformeranno Piazza Vittorio Emanuele II in un grande palcoscenico che per tutta l'estate saprà regalare stupore e meraviglia a grandi e piccini”, commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo e cultura Daniele Rembado.

“Da più di vent’anni Pietra Ligure dedica ai bambini e alle loro famiglie una serie di spettacoli e intrattenimenti ma, quest’anno, la nostra amministrazione ha deciso di dargli più spazio e maggiore impulso per regalare veramente un’esperienza unica, strutturando l’offerta in un vero e proprio ‘cartellone’ che guarda alla qualità degli eventi, oltreché alla quantità notevolmente cresciuta rispetto alle altre edizioni, e di dedicargli interamente una delle due piazze principali del nostro centro storico, che per quasi tre mesi si trasforma in una cittadella a misura di bambino, permeata da atmosfere incantate e mondi fatati – proseguono - Abbiamo scelto di potenziare il segmento ‘family’, su cui Pietra Ligure punta da diversi anni, con un impegno di risorse decisamente importante ed un notevole lavoro organizzativo degli uffici, che ringraziamo. Stasera, quindi, si parte con gli appuntamenti del segmento “discovery”, dedicato all’esplorazione del mare e curato da Davide Siri, per arrivare fino al 9 settembre, con questo lungo viaggio tra maghi e incantesimi, spettacoli mozzafiato e storie sotto le stelle. Non ci resta che augurare a tutti buon divertimento!”, concludono De Vincenzi e Rembado.