Varazze, commercianti uniti in un gruppo Whatsapp per contrastare rapine e truffe: "Si cerca di fare rete per arginare le criticità"

Un gruppo Whatsapp per fare rete tra i commercianti e oltre a comunicazioni su eventi e iniziative anche tenere alta l'attenzione su truffe, furti e situazioni di criticità presenti sul territorio.

Si chiama Tre Borghi Varazze la chat sul noto servizio di messaggistica e all'interno sono presenti 154 partecipanti, la maggior parte commercianti varazzini della zona del Solaro, del centro e di San Nazario che da anni si sono riuniti anche in un'associazione.

Nel gruppo si discute di diverse tematiche ma soprattutto vengono effettuate segnalazioni su problematiche che si possono venire a creare a discapito delle stesse attività.

Lo scorso fine settimana ad esempio si è verificata una rapina in una tabaccheria e ieri un tentato furto nella gioielleria di via Mameli nel quale la proprietaria è rimasta ferita con le indagini che sarebbero in corso.

"C'è questo rapporto giornaliero dove tutte le questioni vengono messe in discussione, c'è una rete molto fitta di persone che si possono parlare tra di loro, in tempo reale quando succede qualcosa lo sanno tutti - ha detto l'assessore Filippo Piacentini presente in prima persona nel gruppo insieme al consigliere Ambrogio Giusto - è una maniera smart per dare risposte alle criticità cittadine, il mezzo più veloce".

"E' una chat che ci riunisce un po' tutti, in cui si condividono le iniziative, gli eventi e le problematiche. Ci diamo da fare per arginare le criticità e tra chi legge c'è chi allerta le forze dell'ordine - ha proseguito Stefano Ferrando, presidente Aps Tre Borghi - Esiste da 5-6 anni e nel periodo pandemico si sono aggiunti in molti, anche chi era più restio, perché era il modo più rapido per avere informazioni. E' una cosa semplice ma efficace, siamo tutti partecipi su quello che succede in paese, quando ci sono problematiche di un certo tipo si cerca di allertare chi di dovere".