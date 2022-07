Morte Nadia Zanatta, Cgil Savona: "Basta femminicidi, vicini a chi soffre questa grande perdita"

"Un'altra donna è stata uccisa. Un'altra vittima di dinamiche famigliari che mai conosceremo. Una donna vicino a noi, una donna savonese, impiegata presso il comune di Savona, impegnata nelle Rsu comunali dell'aprile scorso". Questa la nota diramata da Stefania Druetti, parità di genere Cgil Savona ed Ennio Peluffo di Fp Cgil Savona.

"Cosa scatta nella mente umana per arrivate a tanto è difficile spiegarlo come ancora più difficile capire perché così spesso accada. Vogliamo ricordare Nadia Zanatta ed essere vicini a chi ora soffre questa grande perdita".

"Oggi alle 17.30 in piazza Mameli a Savona ci sarà un presidio per ricordarla e per non dimenticare che ogni giorno, purtroppo, troppe donne sono vittime di violenza" concludono dal sindacato.