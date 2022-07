Coldiretti, al via ad Albissola Marina il nuovo Mercato di Campagna Amica

Dal basilico all’ortofrutta, dai formaggi alle confetture: questi e molti altri i prodotti che coloreranno e profumeranno il nuovo mercato di Campagna Amica ad Albissola Marina. L’appuntamento per l’inaugurazione è per sabato 9 luglio 2022 dalle ore 9:00 presso piazza della Villa Faraggiana.

“Costituito con il patrocinio del comune di Albissola Marina, grazie all’azione e all’interessamento del sindaco, Gianluca Nasuti, del vice sindaco, Luigi Silvestro, e della consigliera Laura Forzano con delega al commercio, partirà un nuovo importante mercato, proprio in un momento in cui Albissola è anche meta di diversi turisti – affermano Marcello Grenna presidente Coldiretti Savona e Antonio Ciotta direttore provinciale -. Ancora più in questo momento difficile con la guerra ucraina in atto, dobbiamo riconoscere la sovranità alimentare in un Paese come l’Italia, oggi fortemente dipendente dalle importazioni dall’estero, per cui il contatto diretto con il consumatore acquisisce ulteriore importanza e va rafforzato al fine di avere la certezza di portare in tavola solo prodotti genuini e del nostro territorio”.

Il mercato di Campagna Amica si terrà ogni sabato mattina dalle ore 7.30 alle 15.